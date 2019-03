Analisi della Gazzetta dello sport sul Rino Gattuso post-derby. Il tecnico rossonero è sembrato molto simile a Mourinho, abile a mandare fuori tema i suoi interlocutori. Rino è stato bravo ad analizzare la lite tra Biglia e Kessie, è uscito il milanista che è in lui. Le sue parole sono state apprezzate anche dai tifosi dell'Inter, ma sono servite anche per non parlare di una sconfitta che brucia ancora.