Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso è anche imprenditore: come riporta La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri il tecnico milanista ha chiuso l'acquisto per 8 milioni di euro di un ex orfanotrofio del 1300 a Pisa, con l'affare che prevede la ristrutturazione dell’immobile e la probabile trasformazione a uso commerciale.