Ha detto di voler restare ancora in Premier, ma nel calcio - l’esperienza insegna - non si sa mai quello che può accadere. Soprattutto se, come in questo caso, i rumors su Maurizio Sarri provengono dai bookmaker d’oltremanica, che possono analizzare la situazione da un osservatorio privilegiato. La pista che porta il tecnico toscano al Milan nella prossima stagione, complice il disastroso momento del Milan e la messa in discussione di Rino Gattuso, rimane dunque ben solida secondo la sigla Stanleybet che piazza a 3,50 questa possibilità. Vero è pure che al netto delle contestazioni, il Chelsea è in piena lotta per il quarto posto in campionato e favorito per il trionfo in Europa League: non è quindi da escludere che Sarri si guadagni la conferma sul campo, del resto il futuro ancora a Londra, riporta Agipronews, è dato a 1,65. Oltre al Milan, in Serie A, c’è anche la Roma a caccia di un allenatore, ma i giallorossi sembrano più orientati su Conte e l’ipotesi Sarri in giallorosso viaggia a 4,50. L’ultima opzione proposta è l’Inter, che pure starebbe pensando a Conte: Sarri in nerazzurro è dato a 6,00.