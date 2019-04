Il Milan non va oltre l'1-1 in casa con l'Udinese, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso parla a Sky Sport al termine del match: "E' un momento così, a volte è facile parlare di schemi e li stiamo provando tutti. Il momento è così, ma non bisogna mai arrendersi. Oggi a livello fisico abbiamo fatto poco: troppa fatica, li vedevo molli dopo il gol. Non bisogna mollare, recuperare energie e togliere la paura: giocavamo col freno a mano tirato a livello fisico e mentale".



PAQUETA' - "Quando dico che ci vuole tempo a provare le cose... Oggi ci abbiamo provato perché dovevamo vincere, ma in un giorno e mezzo il modulo non può avere la stessa fluidità di uno che usi da anni: oggi tante cose non sono venute bene".



COME SI RIPARTE - "In una stagione tutte le squadre hanno alti e bassi, adesso il momento è questo: ritroviamo le certezze, stiamo calmi e quando non si è brillanti la palla pesa 120 chili. Da domani analizziamo, recuperiamo energie ed evitiamo di darci martellate da soli". INFORTUNATI - "Ieri Kessie dopo dieci minuti ha interrotto l'allenamento, stamattina ha fatto una prova e alle quattordici ha fatto la risonanza al ginocchio che ha evidenziato una infiammazione: non abbiamo voluto rischiarlo. Paquetá ha avuto una brutta distorsione che abbiamo visto tutti, Suso ha preso una botta al piedi sia ieri che stamattina e non si è allenato, speriamo di riaverlo con la Juve. Domani valuteremo anche Donnarumma".



GOL DA ANGOLO A FAVORE - "Il problema su quella ripartenza è di gamba, perché oggi per la prima volta eravamo molli, non abbiamo coperto il campo con il giusto passo, con la gamba giusta, e l'Udinese ci ha presi in velocità".



4-4-2 - "Castillejo si abbassava spesso a destra, non potevo insistere con il trequartista e ho fatto le linee da 4. Paquetá ha caratteristiche diverse dietro le punte".