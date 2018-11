Rino Gattuso ha inserito il centrocampista nella lista dei 23 per la trasferta contro l’Udinese in programma domenica sera al Friuli.Il classe 1985 non ha problemi fisici, da inizio campionato sulla carta è a disposizione di Gattuso fino allo scadere del contratto (30 giugno 2019).(1-1 contro l’Atalanta), quando entrò a inizio ripresa per sostituire un dolorante Biglia.ed è solo uno dei diversi indisponibili del Milan. La squadra è in emergenza, soprattutto in mediana e lo ha ribadito lo stesso Gattuso in conferenza stampa: “avete visto tutti con il Genoa, stringeva i denti quando calciava, è solo da apprezzare. Ieri ha provato, è inutile che stiamo a chiedere loro di stringere i denti e peggiorare la situazione. Ha male al piede, fastidio alla caviglia, con 3 o 4 giorni di riposo può tornare.fino a lunedì deve stare a casa perché non appoggia il piede, Caldara uguale. Torrasi e Brescianini sono fermi. Calabria ha provato, quando fa i cambi di direzione ha fastidio alla caviglia.ha fatto una visita, ieri e oggi ha lavorato con la palla a livello atletico ed è in miglioramento”., la cui ultima presenza da capitano del Milan risale allo 27 luglio 2017, nel preliminare di Europa League contro il Craiova, con Vincenzo Montella sulla panchina dei rossoneri. Gattuso l’anno scorso ha utilizzato il centrocampista, ma non gli ha mai affidato la fascia da capitano. Complice l’emergenza in mediana,. Gattuso in conferenza stampa ha così spiegato la situazione: “Montolivo?. Si è sempre allenato con la squadra, le contrapposizioni si fanno 10 contro 10, se è stato fuori è solo per quello. Io poi faccio le scelte, la società sa cosa penso e come mi muovo, con noi non c’è mai stato nessun problema. Oggi è stato convocato, abbiamo tanti infortunati, è giusto che se c’è posto venga.Io non ho mai avuto problemi con Montolivo, faccio solo delle scelte”. Complici le tante assenze in mediana,: "Felice di tornare finalmente coi ragazzi".