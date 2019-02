"Il mercato l'abbiamo fatto anche con quelli checome, è come se li avessimo comprati perché per 4 mesi non li abbiamo mai avuti". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa prima della sfida poi pareggiata con la Roma,annunciava il prossimo rientro in campo di Lucas Biglia e Mattia Caldara. Se per il difensore classe '94 l'inserimento in rosa potrà essere semplice, data la non ricca concorrenza, quello del centrocampista argentino rischia di portare con sé anche diversi dilemmi tattici.Dilemmi tattici che arrivano in un momento in cui ilsembra aver trovato, finalmente e a fatica, una quadratura tattica importante e un rendimento positivo. L'inserimento dei neo-acquisti Lucase Krzysztofè coinciso con la crescita di Tiemouè Bakayoko in cabina di regia creando un equilibrio difficile da andare a toccare con il rientro di Biglia.Quali sono quindi le opzioni a disposizione di gennaro Gattuso? La prima, la più semplice, sarebbe quella di fare un cambio ruolo su ruolo conche, però, è stato pubblicamente elogiato dall'allenatore calabrese dopo la gara contro la Roma. Un'idea alternativa sarebbe di sostituire una delle due mezzali spostando Bakayoko e inserendo Biglia davanti alla difesa.è stanco e potrebbe rifiatare, ma i suoi tempi di inserimento in rosa non li ha nessuno.invece è la novità più fresca e l'unico, almeno per ora, in grado di lanciare in verticale Piatek. Per inserire Biglia senza a rinunciare né al suo centrocampo e né a Paquetà, Gattuso potrebbe dirottare il brasiliano sulla fascia al posto di uno spento, anche se la differenza di passo sarebbe evidente e limiterebbe Paquetà.che il Milan sta già valutando in vista della gara di domenica contro il Cagliari, o, in ogni caso, per quella del 16 febbraio a Bergamo contro l'Atalanta.E voi, quale fra queste scelte pensate possa essere quella più giusta per il proseguo della stagione? DITECELO VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO.