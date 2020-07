Il Milan ha deciso di confermare l'allenatore di Parma ancora per due stagioni. Niente Rangnick, corteggiato e trattato, toccherà all'ex Inter e Fiorentina riportare in alto il club rossonero, già certo dei preliminari di Europa League in vista della prossima stagione. Questa mattina il Milan ha fatto un tweet con le foto dell'incontro tra Scaroni, Gazidis e Pioli, con l'abbraccio (foto: acmilan.com) tra l'attuale guida tecnica e l'amministratore delegato con il commento: "Avanti, tutti uniti".