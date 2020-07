Immobile è l'attaccante italiano con più gol in una stagione in Serie A, è sul tetto d'Italia, e vuole arrivare su quello del mondo. Il suo obiettivo è la Scarpa d'Oro: dovrà segnare un gol in più di Lewandowski del Bayern Monaco. In caso di parità, il polacco avrà la meglio: ha segnato le stesse reti, ma in meno gare.



RETROSCENA IMMOBILE - Parte da lontano, l'ascesa di Ciro Immobile. Come riporta il Messaggero, parte da quell'abbonamento per Circumvesuviana per allenarsi a Sorrento, pagato dal presidente. La carriera di Immobile è fatta anche di sliding doors e retroscena: nel 2000 Pierino Prati l’avrebbe preso, ma non aveva residenza a Milano. Milan sfiorato, poi arrivarono l’Empoli e la Salernitana, mentre l’Inter gli preferì Destro e Balotelli. Tutto questo prima di lottare con Cristiano Ronaldo per il titolo di capocannoniere in Serie A.