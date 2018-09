Un feeling che nasce da lontano e che ora andrà ripagato sul campo, anche se Gennaro Gattuso è passato da tempo dall'altra parte della barricata, prendendo le redini del Milan. Nell'annuncio ufficiale di ieri che sancisce il matrimonio col nuovo amministratore delegato Ivan Gazidis, si è fatto riferimento alla posizione dell'allenatore rossonero, considerato dalla nuova proprietà di Elliott come un punto di riferimento per il futuro prossimo. Una fiducia tangibile per l'allenatore rossonero ribadita anche a parole quando a Londra, il marzo scorso, in occasione dell'ottavo di Europa League contro l'Arsenal prima Gordon Singer, figlio del patron di Elliott Paul e lo stesso Gazidis si complimentarono personalmente con Gattuso per la prestazione fornita dalla squadra.



Sentimenti che non sono venuti meno nemmeno in questi primi mesi della nuova stagione, nonostante i rumors sulla suggestione Antonio Conte. Il tecnico tira dritto per la sua strada ma, dopo un'estate travagliata sotto il profilo societario e che ha portato anche a un cambio della guardia dirigenziale, soltanto i risultati e dunque la qualificazione alla prossima Champions League significheranno riconferma certa, a dispetto di un contratto con scadenza giugno 2021.