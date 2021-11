Ivan Gazidis torna a Milano domani da New York. L'amministratore delegato rossonero può tornare allo stadio di San Siro il 28 novembre con il Sassuolo. Intanto sarà rinnovato il contratto in scadenza all'allenatore Stefano Pioli: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si va verso un biennale fino a giugno 2024 da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.