Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha speso su un difensore qualsiasi perché a gennaio Paolo Maldini vuole riprovarci per Ozan Kabak dallo Schalke. Il turco tra 2 mesi sarà il primo obiettivo: "Tutto rimandato a gennaio, dunque, perché la volontà di investire su un talento under 23 resta. A cambiare, semmai, potrebbero essere le condizioni del dialogo con lo Schalke, in crisi finanziaria e tecnica: se tra due mesi in casa dei tedeschi non ci saranno schiarite, la volontà di Kabak potrebbe giocare un peso determinante. E il Milan potrebbe beneficiare di quello sconto che non si è materializzato in questi giorni", si legge.