Milan-Genoa, gol Retegui o autogol Thiaw? La decisione della Lega Serie A

chiudono con un rocambolesco 3-3 il match valido per la 35esima giornata di Serie A, nel surreale clima di San Siro dettato dallo sciopero della Curva Sud.I rossoneri di Stefano Pioli rimontano due volte i rossoblù di Alberto Gilardino (Retegui, Florenzi, Ekuban, Gabbia) poi passano in vantaggio con Giroud, prima del definitivo pareggio del Grifone all'87'. Ma chi l'ha firmato?- La rete del 3-3 è arrivato dopo un episodio confuso. Morten Thorsby entra in area della destra e crossa rasoterra, sul pallone vanno Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Mateo Retegui e dopo un rimpallo il pallone entra in rete. Di chi è stato il tocco decisivo?

- Il gol è stato inizialmente assegnato a Retegui, poi è arrivata la decisione definitiva della Lega Serie A che ha ribaltato la situazione: il 3-3 di Milan-Genoa