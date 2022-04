Cambia lo stadio non la propensione dei tifosi del Genoa a seguire la propria squadra del cuore anche in trasferta.



Come già era avvenuto nelle ultime gare fuori casa contro Verona e Atalanta, anche con il Milan, venerdì sera, i supporter del Grifone seguiranno in massa la formazione di Alexander Blessin.



A poco più di 48 ore dal fischio d'inizio dell'incontro con i rossoneri sono già quasi duemila i tagliandi acquistati per il settore ospite del Meazza. Una soglia che potrebbe salire ancora, visto che la prevendita si chiuderà domani sera alle 19.