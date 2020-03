Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse come previsto dal Decreto ministeriale per l'allerta Coronavirus, i tifosi non potranno tifare i propri beniamini a San Siro ma potranno riavere indietro i soldi spesi: secondo quanto filtra dal club rossonero, la società sta preparando le procedure di rimborso per i biglietti singoli e le quote abbonamento, dando seguito a quanto anticipato nel comunicato della scorsa settimana. Tale procedura resterà uguale anche in caso di nuovi match a porte chiuse.