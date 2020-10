Uno spiacevole episodio ha visto coinvolto Davide Calabria. Il terzino del Milan al termine del derby vinto dai rossoneri contro l'Inter, nel corso dei festeggiamenti insieme ai compagni al centro del campo ha rivolto il dito medio verso gli spalti di San Siro.



Un gesto sicuramente evitabile in questo particolare momento, soprattutto per uno dei giocatori che meglio ha figurato nel corso della gara e che, probabilmente, non ha digerito l'atteggiamento dei 1000 tifosi ospitati dall'Inter e presenti allo stadio.