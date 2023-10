Piove sul bagnato in casa Milan. Alle difficoltà incontrate nell’ultima settimana in termini di risultati si sono aggiunte quelle scaturite da una lista di ben 9 giocatori infortunati. A farne le spese è stato soprattutto il reparto difensivo dove Kalulu dovrebbe sottoporsi a un intervento chirurgico per una lesione del tendine retto femorale ( quattro mesi di stop), mentre Pellegrino starà fuori almeno per un mese e mezzo.



UNA MANO DAL MERCATO - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan è già la lavoro per trovare il rinforzo giusto per gennaio al centro della difesa. Quindi cambiano i piani perché inizialmente Moncada e il suo team erano convinti di provare a prendere solo Miranda per poi concettare gli sforzi sul nuovo attaccante. Non verranno presi in considerazione i difensori attualmente liberi da contratto come Boateng, per esempio.



TENTATIVO PER KOULIERAKIS - L’idea del club rossonero è quella di provare una nuova offensiva per il forte centrale del Paok e della nazionale greca Kostantinos Koulierakis. Il classe 2003 piace molto da diversi mesi. In lista ci sono altri profili sempre giovani e futuribili come Esteve del Montpellier. Il Milan vuole accelerare i tempi e lavora già in vista della riapertura del mercato invernale per non farsi trovare impreparato.