Come riportato nei giorni scorsi, Castillejo potrebbe essere sacrificato dal Milan per una cifra attorno ai 10 milioni. In patria lo spagnolo ha molto mercato e il prezzo abbordabile ha già attirato l’interesse di due squadre: il Valencia e, soprattutto, il Siviglia. Secondo Estadio Deportivo, il ventiseienne è infatti un vecchio pallino di Monchi, che aveva già provato a prenderlo dal Malaga, quando poi finì al Villarreal.