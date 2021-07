Il Milan non vuole lasciar libero Franck Kessie, ma ora la posizione sul suo rinnovo si tinge di giallo. La scorsa settimana, secondo la Gazzetta dello Sport era atteso un incontro con il suo agente che non si è concretizzato e che dovrebbe invece tenersi in questa settimana. Nel frattempo il centrocampista ivoriano al futuro non pensa perché è impegnato alle Olimpiadi dove oggi avrà il suo esordio.