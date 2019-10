La vittoria ottenuta contro il Genoa potrebbe non bastare a Marco Giampaolo per salvare la panchina. Zvonimir Boban non è contento della prestazione offerta ieri dal Diavolo, parso in balia dell'avversario per tutto il primo tempo. Il dirigente croato spinge per il cambio dell'allenatore, non ha convinto la scelta di escludere dall'undici titolare sia Rafael Leao che Lucas Paquetà.



RIFLESSIONI IN CORSO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, queste sono di ore di profonde riflessioni da parte di tutta la dirigenza. La posizione di Giampaolo è sempre più in bilico, non convince la scelta di non puntare sui nuovi acquisti sul quale sono stati fatti investimenti importanti. La percezione è che anche parte della squadra non sia convinta delle idee del tecnico abruzzese. Futuro in bilico,Marco Giampaolo può già dire addio al Milan.