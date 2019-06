Giorni decisivi a casa Milan. Prima arriverà la risposta (positiva) di Maldini a Gazidis, poi verrà effettuata la scelta del nuovo allenatore. Con Inzaghi destinato a rimanere alla Lazio, il favorito a prendere il posto di Gattuso è Giampaolo. Con Pioli pronto a sostituirlo sulla panchina dei blucerchiati.



CALCIOMERCATO - Come si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico ha chiesto di portare in rossonero due giocatori della Sampdoria: il difensore danese Andersen (classe 1996) e il centrocampista belga Praet (classe 1994).

Capitolo portiere: se dovesse essere sacrificato Donnarumma, Reina farà da chioccia al giovane Plizzari (classe 2000), protagonista con l'Italia al Mondiale Under 20.