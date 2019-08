Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Milan Marco Giampaolo è stato molto chiaro qualche giorno fa: apprezza moltissimo Suso e non vuole assolutamente che venga ceduto. Nel progetto del tecnico ci devono essere alternative per ogni ruolo e quindi lo spagnolo resta centrale anche nel caso in cui dovesse andare in porto la trattativa con l'Atletico Madrid per Angel Correa.