Milan sconfitto 2-0 dall'Inter nel derby, il tecnico rossonero Marco Giampaolo analizza il ko a Dazn: "La mia analisi della partita è che abbiamo iniziato la gara con qualche titubanza di troppo, ci siamo assestati dopo dieci minuti ed è stata in equilibrio. L'Inter ha qualcosa in più sul piano del vissuto, dell'esperienza, di quello che è stato nell'esperienza di giocatori importanti. Quel gap però il Milan è anche riuscito a colmarlo. Il gol ha rotto gli equilibri, non mi è piaciuto che ci siamo disuniti e siamo stati disordinati. Una reazione emotiva che mi è piaciuta meno. Il Milan nel complesso c'è stato nella partita, non ha giocato male. Quel filo di differenza lo riesci a colmare restando dentro con la determinazione giusta, giocando così stando alti qualche rischio lo dobbiamo correre ma è una scelta che dobbiamo fare. Far coprire le fasce a Suso e Leao sarebbe un dispendio di energie inutile per loro, la squadra qualche rischio se lo deve prendere e se l'è preso. Leao mi è piaciuto, ha l'uno contro uno in velocità e qualche numero, ho pensato di metterlo perché ha un bel passo. Ha numeri, deve imparare a stare dentro la partita. Godin si è fatto sentire contro Leao? Fa parte della differenza di esperienza. Rafael non è un calciatore timido comunque, ha personalità".