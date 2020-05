Per la panchina del Torino rispunta il nome di Marco Giampaolo. Secondo Tuttosport, il presidente granata Urbano Cairo pensa all'allenatore ex Milan da più di 10 anni. Il nuovo direttore sportivo Vagnati (prenderà il posto di Bava, disposto a restare con un altro incarico) ha già effettuato un primo sondaggio con il tecnico, ancora sotto contratto con i rossoneri fino a giugno 2021 per 2 milioni di euro netti a stagione. Sullo sfondo ci sono poi le candidature di Stefano Pioli (Milan), Ivan Juric (Verona), Roberto D'Aversa (Parma) e Leonardo Semplici, esonerato dalla Spal.