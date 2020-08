Il Torino vira con decisione su Ricardo Rodriguez. È l'esterno svizzero uno dei nomi prioritari fatti da Marco Giampaolo al direttore sportivo Davide Vagnati per rinforzare la squadra. La trattativa viaggia spedita ed è già a buon punto, tanto che martedì è previsto un incontro molto importante per la chiusura.



LA RICHIESTA DEL MILAN - Paolo Maldini, nei confronti già avuti con il Torino, è stato chiaro: per Ricardo Rodriguez la richiesta è di 4,5 milioni. Una cifra che il presidente Cairo sembra intenzionato a mettere sul piatto. Poi ci sarà da trovare intesa su ingaggio e durata, in questo senso l'incontro di martedì è una sorta di dentro o fuori. Ma c'è fiducia sul buon esito della trattativa, si può chiedere già la prossima settimana. Per la felicità di Giampaolo che stravede per le qualità di Rodriguez.