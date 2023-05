È stato un anno da dimenticare per Zlatan. A soli 12 mesi dalla conquista dello scudetto, lo svedese stavolta non ha potuto contribuire alle fortune dei rossoneri in campo, compliceche lo ha tenuto fuori dai giochi praticamente per tutto il campionato. Un fattore che pesa, e non poco, sul. Il contratto di Z è in scadenza e- Un anno fa rinnovare di un altro anno il totem dello spogliatoio era una mossa quasi, un giustoper chi aveva contribuito a riportare i rossoneri nel gotha del calcio italiano.Le chance di un nuovo prolungamento di contratto dello svedese, anche a cifre basse con gli attuali 1,5 milioni di euro, sono pochissime.– A frustrare ancor di più l’animus pugnandi di Ibrahimovic è il non poter essere ancora protagonista in campo. L’attaccante avrebbe voluto chiudere la stagione, e con ogni probabilità la sua avventura al Milan, dandoLa, risalente al 23 aprile, però continua ad avere la meglio nonostante i tentativi e gli sforzi di mettersela dietro alle spalle. L’obiettivo è complicato ma resta quello di, per un giusto commiato al suo pubblico.Ibra si sta sottoponendo adma continua a lavorare a parte e solo nella prossima settimana si saprà se riuscirà almeno a strappare una. Sul futuro di Ibra nulla è ancora deciso e, ma tutto porta a credere in un addio. Starà poi all’ex Juve e Inter decidereAppendere le scarpe al chiodo e magari proseguire al Milan da dirigente o entrando nello staff tecnico di Pioli oppure tentare una nuova avventura. Magari proprio in queldove ha tanti amici ed estimatori…