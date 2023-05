Dopo la pericolosa frenata contro la Cremonese, esiste soltanto una certezza pensando allo sprint finale del Milan. Basterebbe quest’ultima constatazione, nei giorni che precedono il doppio derby europeo,che tra l’altro ha tolto il posto a altro attaccante rimpianto anche mercoledì sera come alternativa al deludente Origi. Convinti che bastassero Giroud e il belga in campionato, Maldini e Pioli speravamo di poter contare sul carisma e sull’esperienza dello svedese soprattutto in Champions League, perché l’obiettivo era la qualificazione agli ottavi di finale.Ibrahimovic, infatti, è stato operato poco meno di un anno fa, il 25 maggio 2022, quando gli è stato ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui, secondo le previsioni dei medici, sarebbe stato in grado di tornare in campo dopo otto mesi, a fine gennaio. Secondo i programmi, Ibrahimovic avrebbe rappresentato il valore aggiunto negli ottavi di finale, la cui gara d’andata era in programma il 14 febbraio contro il Tottenham.eventuale finale compresa. Una sconfitta per il Milan in generale, anche se la squadra di Pioli è andata avanti ugualmente in Champions, ma soprattutto una sconfitta per lui costretto a fare lo spettatore suo malgrado.Come se non bastasse la sua esclusione dalla coppa più importante,su rigore il 18 marzo a Udine, utile per garantirgli il record di marcatore più anziano in serie A con 41 anni e 166 giorni, ma non per evitare la sconfitta (1-3) del Milan. Un bilancio fallimentare, quindi, aggravato dalla prospettiva di avere già chiuso la stagione, dopo l’ultimo infortunio accusato nel riscaldamento a bordo campo, in attesa di entrare nel finale della partita contro il Lecce, il 23 aprile scorso. La lesione al gemello mediale al polpaccio destro lascia infatti minime speranze per un suo rientro nell’ultima gara di campionato, il 4 giugno, contro il Verona.Sarebbe stato meglio per tutti, lui per primo, chiudere l’anno scorso con lo scudetto, invece di trascinarsi con l’illusione di continuare a giocare. Ibrahimovic, però, non la pensa così perché ha spiegato che sarebbe stato troppo facile ritirarsi dopo una vittoria. La verità, secondo una sua onesta ammissione, è che ha paura di smettere di giocare. Una dichiarazione comprensibile perché il mitico Zico, quando si ritirò, disse che soltanto i calciatori muoiono due volte: quando lasciano il campo e il mondo.In questo senso, un altro campione milanista comeFrenato dagli acciacchi, neppure lui in quel campionato giocò tutte le partite accumulando soltanto tredici presenze su trenta. Subito dopo, però, chiuse da vincitore quando non aveva ancora compiuto 36 anni. Un modo elegante per lasciare nel momento migliore., ci sta lasciando il brutto ricordo di un campione dolorante, incapace di giocare almeno pochi minuti. Una grande occasione mancata, come la sua ultima Champions da spettatore.