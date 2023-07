Il Milan nei giorni scorsi ha raggiunto con l’agente Fali Ramadani l’accordo per l’arrivo di Luka Romero in rossonero: contratto di 4 anni ad 800 mila euro a stagione per il 2004 argentino, che il 30 giugno ha terminato il proprio contratto con la Lazio.



LE VISITE MEDICHE - Previste per giovedì le visite mediche del trequartista, che poi sarà ufficializzato come terzo acquisto della sessione di mercato estiva rossonera, dopo Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek.