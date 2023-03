Voglia di Milan.. La prova era arrivata nel mercato di gennaio quando rispedì al mittente una ricca offerta da 10 milioni per 18 mesi da parte dell’Everton. Olivier vuole lottare ancora per il Milan, almeno per un’altra stagione, e verrà presto accontentato.- Nel primo pomeriggio Vincenzo Morabito e Michael Manuello, agenti di Giroud, Un summit definito molto positivo nel quale si è ridotta la distanza economica tra domanda e offerta.- La richiesta dei rappresentanti di. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto, filtra ottimismo per arrivare alla firma a stretto giro di posta.