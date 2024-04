Milan, Giroud andrà in MLS: c'è l'accordo con i Los Angeles FC

diranno addio a fine stagione dopo 3 stagioni condite da tanti gol, uno scudetto e una centralità che, probabilmente, neanche lui si aspettava al momento della firma dopo l'addio al Chelsea. Oggi però quel capitolo sta per chiudersi con il centravanti francese che, in scadenza di contratto, ha già da tempo iniziato a trattare per un futuro in MLS dove lo aspettano iVi avevamo raccontatoche la trattativa stava durando già da diverso tempo, con Giroud che aveva mandato indizi e segnali a tifoseria e ambiente e con le smentite che non erano arrivate neanche da parte della società.che sancirà la separazione.

Giroude si trasferirà negli Stati Uniti per provare a vincere un'altro trofeo della sua carriera e chiudere in grande anche dal punto di vista economico. Poi si apriranno due vie anche in base a come si sentirà il centravanti francese che potrebbe o continuare a giocare o ritirarsi e assumere un ruolo in società.