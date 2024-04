Milan, ora serve il vero Giroud per cancellare gli errori e lasciarsi con un trofeo

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare:, è la grande speranza del Milan in vista della sfida contro la Roma valida per un posto tra le semifinaliste dell’Europa. La sua storia in rossonera è quella del gol scudetto nel derby contro l’Inter, dell’acuto al Maradona contro il Napoli in Champions League. Il primo a voler cancellare una settimana da dimenticare culminata con la macroscopica occasione da rete cestinata ieri contro il Sassuolo è proprio l’esperto campione francese.

Il calcio a volte è proprio strano: il Milan chiede a Giroud di tornare a fare il Giroud in quella che è la sua migliore stagione in rossonero a livello di numeri conin campionato. Ma non tutte le reti hanno lo stesso valore, ci sono quelle che pesano di più. E Olivier ora vuole tornare a determinare nelle gare importanti, nelle notti che restano nel cuore e sulla pelle dei tifosi. Una notte europea che non avrà il fascino della Champions ma che comunque. Il mirino è puntato sulla Roma, Giroud vuole chiudere la sua avventura al Milan alzando al cielo la coppa dell’Europa League.

Giroud ha ricordato nel post-partita contro il Lecce che si sente una prescindere da quello che sarà il futuro. In realtà il campione francesee poi un futuro da dirigente a stelle strisce. Una scelta che i tifosi del Milan hanno già accettato con il sentimento di chi ha amato tanto e vuole sempre il meglio per chi la maglia l’ha sempre sudata e onorata. Prima però c’è un obiettivo da raggiungere per Giroud: la vittoria dell’Europa League per chiudere al meglio l’avventura in Italia.