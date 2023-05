, autore di una tripletta, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan-Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni:"Volevamo fare una bella partita stasera per rialzarci dopo martedì, per i nostri tifosi e per tutti i milanisti. Abbiamo iniziato bene la partita, una cosa in cui facevamo fatica nelle scorse settimane. Abbiamo preso un po' di fiducia ed eravamo efficaci davanti alla porta"."Ero deluso. Faccio 37 anni tra poco, ma quando gioco a calcio sono come un bambino. Voglio vincere sempre con questa maglia, vuol dire tanto giocare qua per me. Spero che non sia l'ultima partita qui in Champions, speriamo di no. Ora facciamo di tutto per qualificarci in Champions, questo club e questi tifosi lo meritano"."Come una finale, non sappiamo cosa succede, se la Serie A va a togliere dei punti. Siamo concentrati sul nostro calcio e le nostre partite da vincere e dopo speriamo"."Se mi avessi detto che avrei vissuto queste emozioni magari non ci avrei creduto. L'obiettivo non era di vincere lo scudetto al primo anno ma di qualificarci per la Champions. Abbiamo preso fiducia durante la stagione. Quest'anno un po' difficile in campionato ma in Champions abbiamo fatto bene e abbiamo reso felici i nostri tifosi. Spero che l'anno prossimo andiamo ad imparare ancora con questo gruppo giovane ma che ha tanta qualità".A DAZN, ha proseguito così: ", ma volevamo dimostrare la nostra forza dopo una grande delusione. E' più importante rialzarsi, anche perché la qualificazione alla prossima Champions League è l'obiettivo""Era troppo perfetta, gli chiesto scusa, volevo segnare. Non l'ho presa forte".: "Non leggo le critiche perché so quando devo fare meglio. Non ho fatto gol da qualche settimana, ma aspettavo una partita così per mostrare che ho fame, che voglio fare tutto per la squadra e per avere la Champions":: "Stesso spirito di squadra, dobbiamo dare tutto per vincere queste due partite. La prima è una finale, è uno scontro diretto".