Milan-Sampdoria è l'anticipo del sabato sera della 36esima giornata di Serie A. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola.



Milan – Sampdoria sabato ore 20.45



Fourneau

Berti – Scatragli

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Di Martino

Avar: Longo S.



27' - CALCIO DI RIGORE PER IL MILAN - Ripartenza letale dei rossoneri: Leao sterza su Gunter che lo stende in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il calcio di rigore, dopo anche un breve check del Var che ha confermato la decisione del campo



7' - THEO HERNANDEZ CHIEDE UN RIGORE - Fitta rete di passaggi del Milan che culmina con Theo che cade in area dopo un contatto con Leris. Check del Var ma per Fourneau non ci sono gli estremi per il tiro dal dischetto