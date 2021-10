La sosta per le nazionali ha consegnato al Milan un. L'attaccante francese ha approfittato della pausa per recuperare dai problemi alla schiena che l'avevano fermato nelle scorse settimane e ora è tornato a disposizione di Stefano Pioli per la gara di sabato sera contro il Verona.- Con ogni probabilità l'ex Arsenal verrà inserito nella lista dei convocati anche se difficilmente partirà dal primo minuto:che ha trovato in Rafael Leao il bomber a sorpresa: il portoghese è il capocannoniere della squadra insieme a Brahim Diaz con quattro reti stagionali tra campionato e coppa. Ma la stagione è lunga e ci sarà spazio anche per il francese.- Sono due, invece, le reti di Giroud. E tutte in una sola partita: doppietta contro il Cagliari alla seconda giornata di campionato, un matrimonio iniziato come meglio non si poteva. Due partite, 180' e due gol. Per buona pace di Ibra fuori a causa di un infortunio.. Olivier ha lavorato a testa bassa per recuperare e ora è di nuovo a disposizione di Pioli.- Lui sì, Ibra ancora no. Lo svedese rimarrà fuori, con la speranza di riaverlo per la gara di martedì prossimo in Champions contro il Porto.. Ci divertiremo e vogliamo vincere qualcosa con il Milan ... per chi ha Ibra sarà più facile". Giroud vuole ripartire da dove si era fermato, per diventare - in campo e fuori - un punto di riferimento del nuovo Milan.