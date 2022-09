Olivierha scherzato sul proprio genetliaco e sulì'età che avanza, assieme ad alcuni tifosi che fuori dal centro sportivo di Milanello gli hanno riservato sorpresa e regalo di compleanno, portando da casa alcuni palloncini dorati per ricordare il numero fortunato e un cuscino con l'effigie del bomber e la coppa dello Scudetto numero 19. Il francese è apparso sorridente e sorpreso e come sempre ha dimostrato la propria classe da bomber di mille battaglie e da leader di personalità.- A giudicare dall'impiego però, gli anni dell'uomo scudetto della passata annata sembrano almeno dieci di meno:percon anche un assist, ma soprattuttoAnche con i Bleus Didier Deschamps lo ha spremuto, facendolo partire dal 1' due volte su due:che sono destinati a ripetersi nelle prossime partite.- Il croato non ha ancora recuperato appieno e non essendo al meglio partirà dalla panchina, il belga è ancora indisponibile: per questo, che dovrà caricarsi la squadra sulle spalle dall'inizio, senza dimenticare, contro i Blues, nel quale sicuramente non vorrà mancare e. Una nuova giovinezza, nonostante l'età che avanza: perry, una nuova sfida da vecchio leone.@AleDigio89