Milan, Giroud: 'Il Rennes mi voleva e gli ho anche segnato...'

L'attaccante del Milan Olivier Giroud ritrova il Rennes, che provò a riportarlo in Ligue 1 due anni fa: “Con la maglia del Chelsea in Champions non iniziai da titolare ma segnai il gol della vittoria. Bisogna fare attenzione al Rennes che ha buoni giocatori e un buon allenatore. Ho sempre apprezzato François-Henri Pinault (presidente e figlio del proprietario). Per un periodo siamo stati anche vicini di casa a Londra e un giorno mi invitò a cena. C'è stato un interesse del Rennes e fa sempre piacere constatare che sia sempre ben voluto in Francia. Ma non rientra nei miei piani di tornare in questo campionato, anche se mi piace la Bretagna”