La firma di Giroud sul rinnovo di contratto potrebbe presto arrivare. L'attaccante francese, scrive la Gazzetta dello Sport, discute col Milan e il nuovo accordo potrebbe prevedere un ingaggio da 3,7 milioni di euro.



“Giroud è un campione e il suo valore non si discute, ma non è eterno: nella trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno, anche la carta di identità ha il suo peso (il francese compirà 37 anni a settembre). Il club e l’agente del giocatore si sono confrontati: di fronte alla richiesta di un ritocco, la proposta rossonera salirà dai 3,2 milioni attuali a 3,7 più bonus. Servirà un nuovo aggiornamento, ma intanto Olivier bacia la maglia e dice: «Voglio proseguire qui, stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto». La firma, questa sì, è nell’aria”.