Il Milan vola in semifinale di Champions League e Giroud se la ride: "Per me è stata una serata speciale. Ero frustrato per aver sbagliato un rigore dopo tanto tempo, ma sono rimasto concentrato sulla partita senza mai mollare. Sapevo che avrei avuto un'altra occasione, Rafa ha fatto tutto e io mi sono fatto trovare pronto. E' stato fantastico anche per i tifosi. Leao mi voleva lucidare gli scarpini, oggi ha fatto una grande partita come tutta la squadra; abbiamo dimostrato un grande spirito di gruppo. Ora possiamo sognare".



VINCERE LA CHAMPIONS - "Sì, possiamo vincere la Champions. Ora ci sono squadre fortissime, ma noi siamo tanta roba. Adesso festeggeremo tutti insieme nello spogliatoio, poi servirà solo serenità e calma. Il derby con l'Inter? Perché no... sarebbe una bella semifinale, ma penso che il Benfica può ancora dire un'ultima parola".