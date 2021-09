Undici acquisti, anzi undici “colpi” come vengono sempre definiti i giocatori presi per qualsiasi squadra. Il “mercato”, si sa, è fatto per sognare e così più cresce il numero di chi arriva e meglio è per tutti, anche se i conti poi si fanno alla fine., che secondo l’opinione generale proprio per questo è più forte della stagione in cui era arrivato secondo in campionato, ma non era andato lontano in Europa League. Seguendo questa logica,senza dimenticare la nuova avventura in Champions League, in un girone però obiettivamente molto difficile, visto che gli avversari si chiamano Liverpool, Atletico Madrid e Porto.Ciò significa che le eventuali difficoltà, o peggio un passo indietro rispetto alla stagione scorsa, ricadrebbero sulle spalle dell’allenatore, che si è dichiarato soddisfatto dell’organico a sua disposizione.evitando le sparate del granata Juric. La realtà, però, ci sembra meno rosea, perché basta guardare le ipotesi di formazione dei rossoneri pubblicate da tutti i giornali per rendersi conto che, a parte la forzata sostituzione di Donnarumma con Maignan, comunque di livello inferiore rispetto a Gigio, l’unico nuovo acquisto titolare è Giroud. E’ lui, il vero e soprattutto unico valore aggiunto rispetto a un anno fa, quando il Milan in attacco dipendeva esclusivamente da Ibrahimovic e fino a gennaio non ha avuto una sua alternativa, tra l’altro rivelatasi inutile come Mandzukic.Rileggere, per credere, i nomi di Florenzi, Ballo Tourè, Bakayoko, Messias e Pellegri, uno collaudato come il neocampione d’Europa, uno già conosciuto come l’ex di ritorno Bakayoko, o classiche “scommesse”, come gli altri.Nessuna pasta particolare o una carne alla brace, ma tante insalatine, tutte buone per carità, comunque insufficienti per uscire soddisfatti dal ristorantePer essere chiari,. Quelli sì colpi veri, anche senza contorni destinati alla panchina. Il tempo, come sempre, dirà se questi undici acquisti, tra i quali in realtà ci sono giocatori che già erano a disposizione di Pioli come Tomori, Tonali e Diaz, a parte Adli lasciato al Bordeaux, basteranno per rendere più forte il Milan. Intanto, però, il tempo, purtroppo già scaduto, ricorda una scomoda certezza: Donnarumma e Calhanoglu se ne sono andati a parametro zero.in scadenza di contratto come i suoi vecchi compagni. Perché il campionato è già incominciato e dopo tante parole mancano ancora i fatti: cioè la firma del suo rinnovo.