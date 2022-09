Nella vittoria del Milan nel derby di ieri c'è anche la firma di Olivier Giroud, che la settimana scorsa contro il Bologna aveva segnato il 300° gol della sua carriera: "E' un bel numero, sono orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo - ha detto in un'intervista a Telefoot - Ora spero di non fermarmi qui. I gol più belli? Il tiro al volo in Francia-Svezia, e le rovesciate con il Chelsea contro Atletico Madrid e con l'Arsenal contro la Stella Rossa".



CHELSEA - "Sono andato via ma siamo rimasti in buoni rapporti, così come lo sono con tutti i club che ho lasciato. Affrontare il Chelsea con la maglia del Milan è fantastico, credo che sarà un bel momento. Mi sento ancora motivato e determinato a fare bene, finché sto bene fisicamente vorrei continuare a giocare. Ne ho parlato con Ibra, anche lui la pensa come me ed è ancora affamato di vittorie".



MONDIALE - "E' un obiettivo, ma non sono io a scegliere. Fare il terzo Mondiale con la Francia è un'opportunità importante, sarebbe sciocco dire che non ci penso. La convocazione la vedo come un di più, ma l'obiettivo principale è fare bene con il Milan. Se poi andrò al Mondiale e lo vincerò dovrò fare qualcosa... di folle: dopo quasi otto anni mi raderò la barba!".