Olivier Giroud, centravanti della Francia e del Milan, ha parlato in conferenza stampa verso la partita con l'Inghilterra: "Quando sono arrivato a Milano era il momento giusto per avere un'altra sfida, il Milan mi ha dato una grande opportunità. Ho ancora anni buoni davanti a me. Posso ancora fare cose buone, tutto si decide in campo. Siamo campioni d'Italia, ma vogliamo fare ancora di più. Mi trovo bene a Milano".