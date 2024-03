Milan, Giroud può giocare le Olimpiadi: gli aggiornamenti

Redazione CM

Futuro da decidere per Olivier Giroud. L'attaccante del Milan, legato da un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, non ha ancora discusso con Furlani e Moncada il rinnovo con i rossoneri, ma l'opzione prolungamento resta sul tavolo. Il francese classe 1986 a Milano sta bene, oltre all'ipotesi Major League Soccer, c'è quella di restare in Italia, di continuare a vestire ancora per un anno la maglia del Milan, fino al giugno 2025. Attualmente l'ex Arsenal e Chelsea guadagna 3,5 milioni di euro netti e in caso di rinnovo non potrebbe beneficiare dei vantaggi fiscali relativi al Decreto Crescita.



VA ALLE OLIMPIADI? - Se Giroud dovesse essere ai nastri di partenza della stagione 2024-25 il Milan dovrà considerare il fattore Olimpiadi. Secondo quanto scrive L'Equipe Thierry Henry, che guiderà l'Olimpica a Parigi 2024, vuole come fuoriquota il numero 9 rossonero, Griezmann e Mbappé (anche se per il nuovo colpo del Real Madrid le chance sono molto ridotte). Un bel problema, visto che le Olimpiadi inizieranno dieci giorni dopo la finale dell'Europeo, in calendario domenica 14 luglio.