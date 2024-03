Milan, incontro Ibrahimovic-Pioli: la ricostruzione

Daniele Longo

Stefano Pioli e il Milan provano a fare quadrato in una fase delicata della stagione anche per tutte le vicende extra-campo legato al passaggio delle quote di maggioranza del club rossonero da Elliott a RedBird. L’Europa League e il secondo posto in classifica della serie A sono due obiettivi importanti che possono rivalutare un’annata, fin qui, tutt’altro che esaltante. Ecco perché ieri sera il tecnico emiliano è andato a cena con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani, come da lui stesso confermato nelle dichiarazioni rese a Sky Sport.



FIDUCIA CONFERMATA- Tra Pioli e Ibrahimovic c’è una sintonia vera e non di facciata, la cena di ieri ha confermato questa posizione. Zlatan ha ribadito che da parte della proprietà la fiducia è rimasta intatta anche se ci sono diversi punti che non hanno convinto e che andranno analizzati al termine della stagione: in primis i troppi infortuni, la gestione dei derby e l’eliminazione dalla Champions League.



DUE FATTORI- Pioli è un allenatore con i piedi per terra, pochi fronzoli e tanta concretezza. Vuole rimanere al Milan ma sa che, al di là della stima reciproca, la sua conferma dipende solo dai risultati. Potrebbe bastare anche il secondo posto in classifica ma l’unico fattore certamente determinante sarebbe la vittoria dell’Europa League.