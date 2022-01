Olivier Giroud, attaccante del Milan, parla al Corriere dello Sport di Gianluca Scamacca: "Ha fatto progressi interessanti e può essere il futuro della Nazionale con gli altri giocatori giovani che avete, come per esempio Chiesa: lo juventino dopo che ho saputo della traduzione del suo cognome (Giroud è molto religioso) mi piace ancora di più. Ha disputato un grande Euro come tutta l’Italia e mi spiace si sia fatto male. Immobile non è giovane, ma da anni fa tanti gol alla Lazio ed è un grande".