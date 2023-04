"Ieri mi sono allenato con la squadra, ho buone sensazioni". Olivier Giroud ha pochi dubbi: sabato, con la Roma, sarà a disposizione di Pioli. Uno scontro diretto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo da non fallire come si evince pure dalle parole della punta francese: "Prima dell'euroderby dobbiamo pensare ad assicurarci un posto tra le prime quattro in Serie A. Certo che in semifinale di Champions League vogliamo vincere, ma sappiamo che sarà dura".



"Un derby in Champions League è sempre molto speciale - ha proseguito l'ex Chelsea ai microfoni di Sky Sports -. Non vediamo l'ora di giocarlo. Il mio rinnovo? Mi sento parte della famiglia-Milan e fino a che potrò dare qualcosa alla squadra ho le motivazioni per giocare ad alto livello ed essere competitivo. Era quasi ovvio che continuassi la mia avventura con il Milan".