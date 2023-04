Più serio del previsto, più grave del previsto.rischia di aver già finito la stagione con la maglia delsulle spalle, un'annata tormentata che potrebbe suo malgrado essere l'ultima.e con 41 candeline già spente, quest'ultimo stop forzato potrebbe convincerlo a mettere da parte quella paura che lo tormenta da tempo, quella di lasciare il calcio giocato.Stava per entrare, si stava riscaldando in un San Siro pieno in ogni fila di posto e pronto ad osannarlo ancora una volta. E invece qualcosa è andato storto.Niente cambio e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un infortunio che nonostante gli esami non siano ancora stati sostenutIl polpaccio è un muscolo "bastardo" per i calciatori, perché richiede tanto tempo e poca fretta per tornare a posto. A maggior ragione per un omone di 41 anni che convive da tempo anche con altri problemi seri alle ginocchia e ai tendini.E quella paura se la porterà dietro fino alla completa guarigione. Arriverà quando, di fatto, scadrà l'attuale accordo che lo lega al Milan.a cifre anche più basse rispetto agli 1,5 milioni che percepisce oggi perché consapevoli del ruolo centrale avuto nel percorso di crescita di questa rosa. Eppure per lui ci sarebbe sempre meno spazio, sempre più un ruolo marginale che non ha mai avuto in carriera e che non vuole avere, nella testa, neanche oggi. L'ipotesiè più una fantasia romantica e nostalgica che non una certezza come invece può esserlo un ritorno in patria, magari nel suo. Per provare a giocarsi la Chance di Euro2024 e poi intraprendere una carriera diversa. Sarà ancora una volta il suo fisico a dargli una risposta, netta definitiva. Il Milan aspetta di conoscerla per provare a trovare un accordo. Quello che i dirigenti rossoneri non faranno, tuttavia, è aspettare a lungo per trovare un sostituto o meglio un erede, più giovane e pronto per giocare subito.