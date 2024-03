Milan, Giroud trattiene Jovic

Il futuro dell'attacco del Milan viaggia su un'unica certezza. Dei due numeri 9 attualmente presenti in rosa ne rimarrà soltanto uno e non sarà sicuramente il titolarissimo della prossima stagione dove arriverà un bomber a peso d'oro tramite il mercato. E fra Olivier Giroud e Luka Jovic, entrambi a scadenza di contratto a fine anno, ne rimarrà soltanto uno.



E proprio il centravanti francese sarà l'ago della bilancia che potrebbe agevolare le scelte di Ibrahimovic e della dirigenza rossonera. Giroud è infatti corteggiatissimo dalla MLS e l'idea di chiudere la carriera negli Stati Uniti e con un ultimo ricchissimo contratto sta diventando sempre più concreta.



Una scelta che, di conseguenza, avvicina la permanenza a Milano del centravanti serbo ex-Real Madrid. Per Jovic, infatti, il Milan ha un diritto di rinnovo unilaterale che può esercitare entro fine stagione e che prolungherebbe il suo accordo di un anno. Gli agenti del giocatore spingono per una trattativa che preveda almeno un biennale, ma la conferma è a un passo.