e provare a ritrovare quella brillantezza fisica e mentale smarrita dopo tre mesi densi di impegni, tra campionato e Champions League, e con una rosa sempre più risicata per colpa dei tanti infortuni che hanno afflitto la squadra di Stefano Pioli.e il tecnico emiliano incrocia le dita sperando di poter ricevere qualche buona notizia dall'infermeria., andato ko in occasione della partita contro l'Atletico Madrid dello scorso 24 novembre e che ha recuperato prima del tempo dalla lesione muscolare subita al Wanda Metropolitano., mentre rimane incerta la situazione degli altri titolari attualmente ai box. Tolto Rebic, vittima di una ricaduta rispetto a un precedente infortunio e il cui ritorno è previsto per gennaio,è stato vittima di una lesione muscolare "di lieve entità" nella partita di campionato contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre eche in occasione dell'ultima sosta per le nazionali aveva subito un problema al polpaccio, oggetto di ulteriori controlli nei giorni scorsi: dopo aver saltato le sfide con Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Salernitana e Udinese, l'esterno rossonero non dovrebbe farcela nemmeno per il Napoli edel prossimo 22 dicembre.