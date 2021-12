Una squadra da rinforzare. Senza spese folli, rispettando i parametri imposti dall'alto, ma necessariamente da migliorare per provare a lottare fino alla fine per lo scudetto. Maldini e Massara lo sanno, al di là delle smentite di rito il Milan a gennaio lavorerà sul mercato, soprattutto in difesa e a centrocampo. C'è da sostituire Kjaer, con " un profilo pronto subito o magari con un colpo in vista della prossima stagione ", e da risolvere il problema a centrocampo con Bennacer e Kessie in Coppa d'Africa e Bakayoko lontano da essere un valore aggiunto (in questo caso l'arrivo in anticipo di sei mesi di Adli è l'opzione più concreta ).Questione soprattutto di costi, ai quali Elliott ha dato sempre la priorità.: Ibrahimovic, Rebic, Giroud, Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Leao, Tatarusanu, Kjaer, Saelemaekers, Pellegri, Ballo Touré, Kalulu e Brahim Diaz.un aspetto da considerare anche in futuro.Comprare 'in Italia' costa di più e non è detto che ne valga sempre la pena dal punto vista tecnico. Un'eccezione potrebbe essere fatta per, che piace molto a Maldini e Massara, il cui ingaggio rende l'affare possibile., triplicargli lo stipendio permetterebbe al Milan di rispettare comunque i parametri. Comprare in Italia insomma deve essere vantaggioso, soprattutto sul piano economico.