Tiemoué Bakayoko è pronto a lasciare il Milan dopo un anno dal suo ritorno. Lo assicura la Gazzetta dello Sport, secondo la quale gli agenti del giocatore sono a Milano e si incontreranno con la dirigenza rossonera per trovare la soluzione migliore. Il francese è arrivato in prestito biennale dal Chelsea ma quasi sicuramente non resterà la prossima stagione.