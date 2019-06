Giornata importante per il Milan:. Il turco è il nome caldo per la difesa di Marco Giampaolo: nel pomeriggio, allora, ecco il summit di mercato a Casa Milan con la dirigenza. L'obiettivo è trovare un'intesa di massima per l'ingaggio del giocatore, provando ad anticipare la concorrenza del Bayern Monaco.Kabak rappresenta il profilo perfetto per Elliott: giovane di prospettiva (classe 2000), ha una clausola rescissoria relativamente bassa, di 15 milioni.: il giocatore valuterà entrambe le chance, ma il Milan è fiducioso. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com